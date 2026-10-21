До Ламу прибуло судно зі 154 одиницями техніки для НПЗ Dangote — Nation Kenya

У Кенії до порту Ламу прибуло друге судно з обладнанням для будівництва нафтопереробного та нафтохімічного комплексу Dangote East Africa Petroleum Refinery and Petrochemicals SEZ. Судно MV Great Prosperity, що прибуло з Китаю, доставило до порту Ламу в Кілілані 154 одиниці важкої будівельної техніки, повідомляє Nation Kenya.

Генеральний менеджер порту Ламу капітан Абдулазіз Мзеє назвав прибуття судна важливою подією для регіональної торгівлі та морського бізнесу. За його словами, для будівництва підприємства до порту мають надходити нові партії техніки. Частину обладнання також доправляють автотранспортом із Момбаси, куди вантажі раніше доставляли інші судна.

Друга партія обладнання

Адміністрація транспортного коридору Ламу—Південний Судан—Ефіопія підтвердила прибуття вантажу. У відомстві заявили, що кожне таке постачання зміцнює позиції Кенії як торговельного та логістичного вузла Східної Африки.

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Попередня партія обладнання прибула до Ламу 26 вересня 2026 року на судні MV Da Yang Bai. Тоді було доставлено 2 930,295 метричної тонни будівельної техніки та матеріалів.

Параметри проєкту

Церемонія початку будівництва комплексу вартістю 2 трлн шилінгів відбулася 30 вересня в Кілілані за участю президента Кенії Вільяма Руто, ще чотирьох глав держав і нігерійського промисловця Аліко Данготе. Проєктна потужність майбутнього заводу становить 700 тисяч барелів на добу.

Комплекс також має включати електростанцію потужністю близько 1 000 мегаватів, виробництво добрив і нафтохімічні установки. Аліко Данготе заявив, що будівництво триватиме приблизно 40 місяців, а початок роботи підприємства запланований на початок 2030 року. За оцінкою проєкту, під час будівництва та експлуатації буде створено близько 60 тисяч робочих місць.

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