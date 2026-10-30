Дослідження IW: мита Трампа не зменшили торговельний дефіцит США — Jerusalem Post

У США мита президента Дональда Трампа не зменшили дефіцит торгівлі товарами, який у серпні сягнув 130 млрд доларів і перевищив показник дворічної давнини. Про це йдеться у дослідженні Інституту німецької економіки IW, з яким ознайомилося Reuters, повідомляє Jerusalem Post.

Зміна структури дефіциту

Попри масштабні імпортні мита, дефіцит торгівлі товарами США не скоротився. Водночас змінилася його структура: частка Європейського Союзу в дефіциті у серпні знизилася до 7% проти 20% у серпні 2024 року. Частка Китаю зменшилася до 14% з 29%.

Дослідники оцінили результати економічної політики Трампа, що включала податкові скорочення, мита та курс на повернення промислового виробництва до США, як неоднозначні. Зростання валового внутрішнього продукту залишалося стабільним, а інвестиції, пов’язані зі штучним інтелектом, були активними.

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Інвестиції та зайнятість

Водночас темпи створення робочих місць поступалися показникам попередньої адміністрації, а інфляція залишалася вищою за цільовий рівень Федеральної резервної системи у 2%.

Спроби повернути виробництво до країни також поки не дали очікуваного результату. Приплив прямих іноземних інвестицій до США у 2025 році зменшився на 8,2% — до 248 млрд доларів. Це на 18% нижче за середній рівень 2015–2024 років.

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