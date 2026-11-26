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У п’ятницю, 27 листопада, у світі відбудеться традиційна Чорна п’ятниця, а вже 30 листопада стартує Кіберпонеділок. За десятиліття американська традиція розпродажів після Дня подяки перетворилася на одну з найбільших маркетингових кампаній у світі, до якої долучаються виробники електроніки, торговельні мережі, банки, логістичні компанії та технологічні корпорації.

Водночас для бізнесу Чорна п’ятниця давно перестала бути просто можливістю розпродати залишки товарів перед Різдвом. Компанії використовують знижки для залучення нових клієнтів, збільшення середнього чека, збору даних про споживачів та стимулювання майбутніх покупок.

UA.News розібралося, як виникли Чорна п’ятниця та Кіберпонеділок, чому американська традиція стала глобальним економічним явищем, як магазини заробляють на знижках та наскільки вигідними такі розпродажі є для самих покупців.

Як виникла Чорна п’ятниця та чому її спочатку ненавиділи поліцейські

Історія Чорної п’ятниці почалася задовго до появи інтернет-магазинів та сучасних маркетингових технологій. У США день після Дня подяки поступово став неофіційним початком сезону різдвяних покупок.

Ще у першій половині XX століття американські універмаги використовували святкові паради для привернення уваги покупців. Одним із найвідоміших став парад Macy’s, який вперше відбувся у Нью-Йорку 1924 року. Такі заходи давали торговельним мережам можливість стимулювати попит перед Різдвом.

Однак сама назва Black Friday спочатку не мала позитивного значення для бізнесу.

На початку 1960-х років поліцейські Філадельфії почали називати Чорною п’ятницею день після Дня подяки через транспортний колапс, переповнені магазини та величезну кількість людей на вулицях.

Ситуацію ускладнював традиційний футбольний матч між командами військової та військово-морської академій США, який приваблював до міста численних туристів. Поліцейські були змушені працювати понаднормово, контролювати натовпи та боротися зі зростанням кількості крадіжок.

Місцеві підприємці намагалися позбутися негативних асоціацій і навіть пропонували перейменувати день на Велику п’ятницю — Big Friday. Однак нова назва не прижилася.

Згодом торговельні мережі запропонували власне пояснення терміна. У традиційному бухгалтерському обліку збитки позначали червоним чорнилом, а прибутки — чорним. Відповідно до цієї маркетингової інтерпретації, Чорна п’ятниця символізувала день, коли магазини нібито переходили від збитків до прибутків.

Як з’явився Кіберпонеділок і чому магазини створили ще один день розпродажів

До початку XXI століття Чорна п’ятниця залишалася переважно святом традиційної роздрібної торгівлі. Покупці займали черги біля магазинів ще вночі, а торговельні мережі відкривалися раніше, пропонуючи обмежену кількість товарів за особливо низькими цінами.

Однак із розвитком електронної комерції американські ритейлери помітили цікаву закономірність: після завершення святкових вихідних споживачі продовжували активно купувати товари в інтернеті.

У 2005 році підрозділ Національної федерації роздрібної торгівлі США (NRF) запровадив термін Cyber Monday — Кіберпонеділок. Однією з причин популярності онлайн-покупок у понеділок була тодішня нерівномірність доступу до швидкісного інтернету. У багатьох американців інтернет-з’єднання на роботі було значно швидшим, ніж удома. Повернувшись до офісів після святкових вихідних, вони могли комфортніше переглядати каталоги та оформлювати замовлення.

Інтернет-магазини вирішили використати цю особливість поведінки споживачів і створили окремий день розпродажів, який мав стати цифровою альтернативою Чорній п’ятниці.

Згодом поширення смартфонів, мобільного інтернету та електронних платежів фактично стерло межу між двома маркетинговими подіями. Традиційні магазини почали активно продавати товари через інтернет, а онлайн-майданчики — проводити акції ще до початку святкових вихідних.

У результаті замість двох окремих днів розпродажів виникло поняття Cyber Week — періоду масштабних знижок, який охоплює одразу кілька днів або навіть тижнів.

Як Чорна п’ятниця перетворилася на глобальну індустрію з оборотом у сотні мільярдів доларів

Головним чинником міжнародної популяризації Чорної п’ятниці стала електронна комерція. Великі торговельні платформи отримали можливість одночасно проводити розпродажі на десятках національних ринків, незалежно від місцевих свят і традицій.

Чорна п’ятниця поширилася на Велику Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Бразилію, Австралію, Україну та інші країни, де День подяки у його американському форматі взагалі не відзначають.

Водночас успіх американської моделі стимулював розвиток інших масштабних торговельних подій. Інтернет-магазини почали створювати власні свята покупок, прив’язуючи їх до певних дат, сезонів або спеціальних маркетингових кампаній.

За даними Adobe Analytics, лише у США протягом п'яти днів від Дня подяки до Кіберпонеділка у 2025 році споживачі витратили в інтернет-магазинах $44,2 млрд. Безпосередньо під час Чорної п’ятниці американці витратили онлайн $11,8 млрд, а під час Кіберпонеділка — $14,25 млрд.

Розпродажі також стали важливим індикатором стану світової економіки. Аналітики та інвестори використовують результати Чорної п’ятниці для оцінки купівельної спроможності населення, споживчих настроїв та фінансових перспектив роздрібних мереж.

Якщо покупці активно витрачають гроші, це може свідчити про стійкість споживчого попиту. Якщо ж торговельні мережі змушені пропонувати дедалі більші знижки, щоб підтримувати продажі, це може сигналізувати про економічні проблеми або надлишок товарних запасів.

Проте рекордні обсяги продажів не обов’язково означають рекордні прибутки магазинів. Саме в цьому полягає одна з головних особливостей економіки Чорної п’ятниці.

Як магазини заробляють, продаючи товари зі знижками

На перший погляд, економічна модель Чорної п’ятниці виглядає суперечливою. Магазини знижують ціни, витрачають додаткові гроші на рекламу, наймають працівників та збільшують навантаження на логістику. Однак за правильного планування навіть значні знижки можуть бути вигідними для бізнесу.

Один із головних механізмів — збільшення обсягів продажів. Наприклад, магазин закуповує товар за 600 грн та продає його за 1000 грн. Валовий прибуток з одиниці продукції становить 400 грн без урахування інших операційних витрат. Якщо магазин продає 1000 таких товарів, його виручка становить 1 млн грн, а валовий прибуток — 400 тис. грн.

Під час Чорної п’ятниці компанія знижує ціну на 20% — до 800 грн. Валовий прибуток з одиниці товару скорочується вдвічі. Однак якщо завдяки акції магазин продає 2500 одиниць продукції, його виручка збільшується до 2 млн грн, а валовий прибуток — до 500 тис. грн.

Таким чином, попри зменшення прибутковості кожної окремої покупки, загальний валовий прибуток бізнесу зростає на 25%.

Водночас ця модель працює лише за умови достатнього збільшення попиту. Якщо кількість покупців зросте недостатньо або витрати на рекламу та доставку виявляться надто високими, розпродаж може принести магазину збитки.

Саме тому ритейлери ретельно розраховують розмір знижок для різних категорій товарів. Вони аналізують історію продажів, поведінку покупців, пропозиції конкурентів, закупівельні ціни та кількість продукції на складах.

Важливу роль відіграє й цінова еластичність попиту — показник того, наскільки сильно споживачі реагують на зміну вартості товару. Якщо зниження ціни на 10% спричиняє значне збільшення продажів, магазин може отримати економічну вигоду. Якщо ж покупці практично не реагують на знижку, компанія просто втрачає частину потенційного прибутку.

Як магазини змушують покупців витрачати більше грошей

Одним із ключових показників ефективності Чорної п’ятниці для бізнесу є середній чек — сума, яку покупець витрачає за одне замовлення.

Для його збільшення компанії використовують цілий комплекс маркетингових інструментів:

безкоштовну доставку при замовленні на певну суму;

додаткову знижку при купівлі кількох товарів;

подарунки за перевищення встановленої суми замовлення;

персональні промокоди;

підвищений кешбек;

комплекти товарів;

бонуси на наступну покупку.

Наприклад, покупець планує витратити 1800 грн на необхідний йому товар. Однак магазин пропонує безкоштовну доставку при замовленні від 2500 грн. Замість того щоб заплатити 100 грн за доставку, споживач може додати до кошика товар на 700 грн, сприймаючи це рішення як економію.

У результаті магазин отримує значно більшу виручку, хоча покупець спочатку не планував купувати додаткову продукцію.

Іншим механізмом є психологічне ціноутворення. Перекреслена стара ціна створює для покупця орієнтир, відносно якого він оцінює вигідність пропозиції. Товар за 10 тис. грн може здаватися дорогим. Однак якщо поруч зазначена перекреслена ціна у 20 тис. грн, споживач може сприйняти ту саму покупку як можливість заощадити 10 тис. грн.

При цьому реальна ринкова вартість товару може бути значно нижчою за зазначену початкову ціну. Компанії також активно використовують страх втратити вигідну можливість — так званий FOMO. Таймери зворотного відліку, повідомлення про обмежені запаси та кількість інших покупців створюють відчуття терміновості.

У своєму дослідженні Федеральна торгова комісія США (FTC) зараховує фальшиві таймери та інші оманливі елементи інтерфейсу до так званих темних патернів — маркетингових механізмів, які можуть підштовхувати споживачів до небажаних рішень.

З розвитком електронної комерції такі інструменти стали складнішими. Інтернет-магазини можуть тестувати різні варіанти оформлення сайтів, повідомлень та рекламних пропозицій, визначаючи, які з них найефективніше стимулюють покупки.

Наскільки справжніми є знижки під час Чорної п’ятниці

Рекордні обсяги продажів під час Чорної п’ятниці не означають, що споживачі отримують найвигідніші пропозиції. Значну частину товарів можна придбати за такою самою або навіть нижчою ціною в інші періоди року.

24 листопада 2026 року британська організація із захисту прав споживачів Which? оприлюднила результати дослідження, під час якого експерти проаналізували понад 250 тис. цінових пропозицій на 756 товарів у восьми великих торговельних мережах, зокрема Amazon, Argos, Boots, Currys та John Lewis.

З’ясувалося, що лише 22% досліджених товарів під час Чорної п’ятниці продавалися за найнижчою ціною за рік. Решту продукції споживачі могли придбати за аналогічною або меншою вартістю поза межами масштабного розпродажу.

Одним із маркетингових прийомів, який дозволяє ритейлерам демонструвати значні знижки, є порівняння акційної вартості товару з рекомендованою виробником роздрібною ціною, а не з тією, за якою він зазвичай продається.

Наприклад, телевізор протягом року коштує в магазині 28 тис. грн, хоча його рекомендована виробником ціна становить 40 тис. грн.

Під час Чорної п’ятниці магазин знижує вартість телевізора до 25 тис. грн. Однак на акційному ціннику перекреслює не звичайну ціну у 28 тис. грн, а рекомендовану — 40 тис. грн.

У результаті покупець бачить знижку майже 38% і вважає, що заощаджує 15 тис. грн. Насправді ж телевізор подешевшав лише на 3 тис. грн, а реальна знижка порівняно зі звичайною ціною становить близько 11%.

Чому Чорна п’ятниця може поступово втратити свою унікальність

Однією з головних проблем сучасної індустрії розпродажів стало те, що знижки перестали бути винятковим явищем. Протягом року торговельні мережі проводять сезонні розпродажі, акції до свят, днів народження магазинів, рекламні кампанії окремих брендів та власні аналоги Чорної п’ятниці.

Amazon проводить Prime Day, китайські торговельні платформи використовують День холостяків 11 листопада, а інші компанії створюють власні маркетингові події.

У результаті споживачі поступово звикають до постійних акцій та можуть відкладати покупки в очікуванні наступного зниження цін. Для бізнесу це створює ризик так званої залежності від знижок. Якщо покупці перестають сприймати звичайну ціну як справедливу, магазини змушені регулярно проводити розпродажі для підтримання попиту.

Це посилює конкуренцію, тисне на маржинальність компаній та збільшує витрати на маркетинг. Водночас відмовитися від участі у Чорній п’ятниці великим ритейлерам складно, оскільки вони ризикують втратити покупців, які в цей період цілеспрямовано шукають вигідні пропозиції у конкурентів.

За понад півстоліття Чорна п’ятниця пройшла шлях від транспортного колапсу на вулицях Філадельфії до глобальної економічної індустрії, у якій обертаються сотні мільярдів доларів.

Сьогодні на ній заробляють не лише магазини, але й виробники товарів, маркетплейси, рекламні платформи, банки, логістичні оператори та розробники штучного інтелекту.

При цьому головним продуктом сучасної Чорної п’ятниці дедалі частіше стає не сама знижка, а увага покупця, його лояльність та готовність повертатися до магазину після завершення розпродажів. І якщо для споживача Чорна п’ятниця є можливістю витратити менше, то для бізнесу її головне завдання залишається протилежним — зробити так, щоб споживач витратив більше.

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