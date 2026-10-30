Економіка Франції скоротилася на 0,1% у третьому кварталі — Anadolu Agency

Економіка Франції у третьому кварталі 2026 року скоротилася на 0,1% після нульової динаміки в попередні три місяці. Про це з посиланням на дані французького статистичного агентства INSEE повідомляє Anadolu Agency.

Друге квартальне скорочення

Це друге скорочення валового внутрішнього продукту Франції від початку року. У першому кварталі ВВП країни знизився на 0,2%.

Водночас споживчі витрати домогосподарств у липні—вересні зросли на 0,4%. У другому кварталі їхнє зростання становило 0,2%. Державне споживання за звітний період збільшилося на 0,3%.

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Інвестиції та експорт знизилися

Інвестиції у третьому кварталі скоротилися на 0,6%, продовживши спад після зниження на 0,5% у попередньому кварталі. На економічну активність також вплинула зовнішня торгівля: експорт упав на 1,7%, тоді як обсяг імпорту практично не змінився.

Чистий експорт зменшив приріст ВВП на 0,6 відсоткового пункту.

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