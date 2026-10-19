Економіка Китаю зросла на 4,6% у третьому кварталі — CNBC

CNBC повідомило, що в третьому кварталі економіка Китаю зросла на 4,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. За даними видання, темпи зростання прискорилися.

Зовнішній попит на технологічні товари

Зовнішній попит на технологічні товари китайського виробництва став важливим чинником, який підтримав економічне зростання у третьому кварталі на тлі слабкості внутрішнього попиту. За даними CNBC, цей іноземний попит значною мірою компенсував негативний вплив поглиблення спаду на ринку нерухомості та млявого споживчого попиту.

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Внутрішні ризики для економіки

Слабкий споживчий попит і проблеми в секторі нерухомості водночас продовжували стримувати економічну динаміку країни. У заголовку матеріалу CNBC також згадано стрибок експорту та впровадження стимулювальних заходів.

Підтримка з-за кордону не усунула внутрішніх проблем, а значною мірою компенсувала їхній вплив на економіку. Показник стосується порівняння з аналогічним кварталом попереднього року, а не зміни проти попереднього кварталу.

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