Економіка Малайзії зросла на 5,3% у третьому кварталі — Channel NewsAsia

Економіка Малайзії у третьому кварталі 2026 року зросла на 5,3% у річному вимірі, свідчить попередня оцінка статистичного відомства. Це повільніше, ніж у другому кварталі, коли валовий внутрішній продукт країни збільшився на 6%. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Динаміка секторів

У липні—вересні зростання зафіксували в усіх секторах економіки, крім видобувної промисловості та розробки кар’єрів. У цьому секторі показник скоротився на 4,9% проти аналогічного періоду минулого року.

Сектор послуг зріс на 5,4%, а виробництво — на 7,5%. Статистичне відомство пов’язало зростання промисловості з експортно орієнтованими галузями. Будівельний сектор додав 6%, зокрема завдяки активізації проєктів зі створення центрів обробки даних.

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Прогнози уряду і рішення центробанку

Уряд Малайзії минулого тижня вдруге цього року підвищив прогноз економічного зростання на 2026 рік. Очікується, що економіка збільшиться ближче до верхньої межі діапазону 4,8–5,3%. На 2027 рік уряд прогнозує зростання в межах 4,2–5,2%.

Центральний банк з травня минулого року утримує основну ставку на рівні 2,75%. Її знизили на тлі невизначеності щодо глобальних тарифів. Остаточні дані про ВВП Малайзії за третій квартал мають оприлюднити 18 листопада.

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