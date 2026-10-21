Економіка Мексики у вересні зросла на 3,7% — Mexico News Daily

Економіка Мексики у вересні 2026 року зросла на 3,7% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Це найвищий річний темп зростання від початку року, свідчать попередні сезонно скориговані дані національного статистичного агентства INEGI, про які повідомляє Mexico News Daily.

Вересневий показник перевищив зростання на 3,3% у липні та попередню оцінку збільшення економіки на 3,2% у серпні. У місячному вимірі економіка у вересні зросла на 0,1%, тоді як у серпні INEGI оцінював приріст у 0,5%.

Зростання послуг і промисловості

Третинний сектор, до якого належать послуги, у вересні збільшився на 4% у річному вимірі після 3,7% у серпні. Вторинний сектор, що охоплює виробництво, будівництво, видобувну промисловість і виробництво електроенергії, зріс на 3,6% — так само, як місяцем раніше.

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Попередніх даних щодо первинного сектору INEGI не оприлюднив. Остаточні показники за вересень мають опублікувати наприкінці листопада, тому нинішні оцінки можуть бути переглянуті.

Оцінка третього кварталу

Директорка з економічного аналізу Banco Base Габріела Сіллер припустила, що дані за третій квартал 2026 року можуть зафіксувати зростання ВВП Мексики на 0,99% проти попереднього кварталу та на 3,04% у річному вимірі. У першому кварталі економіка зросла на 0,4% у річному вимірі, у другому — на 1,9%.

За підсумками 2025 року ВВП Мексики зріс на 0,8%. Раніше цього місяця Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання мексиканської економіки у 2026 році з 1,2% до 1,5%.

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