Економіка Пакистану зросла на 2% у квітні—червні — OilPrice

Економіка Пакистану зросла на 2% у кварталі, що завершився у червні та був четвертим кварталом 2026 фінансового року. Це більш ніж удвічі повільніше за темпи січня—березня, коли валовий внутрішній продукт збільшився на 4,42%.

Як повідомляє OilPrice, показник також виявився нижчим за очікування економістів, опитаних Bloomberg: вони прогнозували зростання на рівні 3,5%. Дані оприлюднило Бюро статистики Пакистану.

Промисловість скоротилася

У квітні—червні промисловий сектор Пакистану скоротився на 4,7%. Водночас сільське господарство та сфера послуг зросли більш ніж на 3,5%.

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У матеріалі уповільнення пов'язують зі зростанням вартості енергоносіїв і нерегулярними постачаннями скрапленого природного газу з Катару. Перебої руху через Ормузьку протоку, за оцінкою видання, підвищують витрати країни на закупівлю газу та пального.

Прогноз на фінансовий рік знижено

За підсумками фінансового року, що завершився у червні, Пакистан очікує зростання ВВП на 3,65%. Попередня оцінка становила 3,70%.

Керівник пакистанського державного імпортера LNG минулого тижня заявив про ризик дефіциту природного газу взимку через суттєві перебої постачань LNG із Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів через Ормузьку протоку. Торік 99% імпорту LNG Пакистан отримував із Катару за довгостроковими контрактами, а нині країна була змушена купувати дорожчий газ на спотовому ринку. За даними OilPrice, витрати на імпорт LNG для найближчих місяців можуть перевищити 1 млрд доларів.

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