Економіка Тайваню десятий місяць поспіль перебуває у фазі буму — Taipei Times

Економіка Тайваню десятий місяць поспіль перебуває у фазі буму завдяки високому попиту на обладнання для штучного інтелекту. Індикатор моніторингу економіки зріс до 41 пункту проти переглянутих 40 пунктів у серпні, повідомляє Taipei Times з посиланням на Національну раду розвитку Тайваню.

Це найдовша серія показників на рівні, що сигналізує про бум, від початку ведення таких даних у 1984 році. Директорка департаменту економічного розвитку ради Чень Мей-чжу пов'язала тенденцію зі структурними змінами, спричиненими інвестиціями у ШІ. За її словами, розгалужений ланцюг постачання Тайваню дає змогу поширювати економічний ефект не лише на великих виробників чипів.

Попит на ШІ підтримує виробництво

Зростання попиту на ШІ-обладнання також створює можливості для постачальників мідної фольги, підкладок для плат і спеціалізованих хімікатів. Розширення великих компаній підтримує малий і середній бізнес, а позиції місцевих виробників чипів посилюють їхню можливість впливати на ціни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За оцінкою TrendForce, глобальні постачальники хмарних послуг цього року витратять близько 957 млрд доларів США на капітальні інвестиції, а наступного року ця сума може перевищити 1,5 трлн доларів. Тайванські компанії постачають чипи, компоненти та обладнання, необхідні для розбудови ШІ-інфраструктури.

Індикатори зберігають позитивну динаміку

Випереджальні індикатори, які відображають перспективи економіки на наступні шість місяців, підвищилися на 0,56% — до 104,69 пункту. Зростання зафіксували за площею розпочатого будівництва, індексом тенденцій експортних замовлень, настроями у виробництві та цінами на акції.

Індикатори поточного стану економіки додали 0,01% і становили 105,21 пункту. Їх підтримали вищий оборот у гуртовій, роздрібній торгівлі та закладах харчування, активніший експорт і збільшення понаднормових годин у промисловості та сфері послуг. Рада очікує, що інвестиції у ШІ-інфраструктуру й надалі підтримуватимуть експорт електроніки та продукції інформаційно-комунікаційних технологій Тайваню.

Читай нас у