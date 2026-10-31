Економіка Тайваню, за оцінкою, зросла на 14,36% у третьому кварталі — Taipei Times

Економіка Тайваню у третьому кварталі, за попередньою оцінкою, зросла на 14,36% у річному вимірі. Це найвищий показник для третього кварталу за 48 років і четвертий поспіль квартал із двозначним приростом ВВП.

Як повідомляє Taipei Times, оновлена оцінка Генерального управління бюджету, бухгалтерського обліку та статистики Тайваню на 2,94 відсоткового пункту перевищила серпневу.

Експорт та інвестиції

Основними чинниками зростання стали вищі за очікування експорт та інвестиції бізнесу, заявила фахівчиня управління. Експорт підтримали попит на застосунки штучного інтелекту, високопродуктивні обчислення і хмарні сервіси, а також активніші замовлення на електронні компоненти для нових споживчих товарів.

Вартість експорту також зросла через вищі ціни на продукцію, яку постачають за кордон. Реальні інвестиції та зміни запасів у третьому кварталі, за оцінкою, збільшилися на 26,36% — на 4,26 відсоткового пункту більше за попередній прогноз.

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Імпорт капітального обладнання, виміряний у нових тайванських доларах, зріс на 58,5% у річному вимірі. Зокрема, імпорт напівпровідникового обладнання збільшився на 35,66%. Також зростали інвестиції в машини, транспортне обладнання, інтелектуальну власність і будівництво.

Споживання та рекордний період

Приватне споживання залишалося сильним завдяки відновленню автомобільного ринку та ефекту добробуту на тлі рекордних значень тайванського фондового ринку. Реальне приватне споживання зросло на 5,37%, що на 0,01 відсоткового пункту вище за серпневу оцінку. Це другий поспіль квартал, коли його приріст перевищив 5%.

За перші три квартали економіка Тайваню, за оцінкою управління, зросла на 14,22% — це найвищий показник за цей період за пів століття. Востаннє країна мала тривалу серію двозначного зростання у 1986–1987 роках, коли високі темпи трималися шість кварталів поспіль.

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