Економіст роз'яснив законність додавання доплати за роботу генератора у чеках

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Заклади громадського харчування мають право самостійно формувати ціни на свою продукцію та закладати витрати на роботу генераторів у підсумкову вартість товарів, проте виділення окремого платежу за генератор у чеку є сумнівною практикою.

Про це в коментарі розповів економіст та член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук. За його словами, в умовах ринку підприємці не зобов'язані працювати зі збитками та можуть підвищувати вартість послуг, але внутрішні операційні витрати, як і плата за обслуговування, мають враховуватися в калькуляції ціни самого товару.

Експерт наголосив, що відображення роботи генератора окремим відсотком або строчкою у квитанції може стати підставою для перевірок з боку податкової служби, а також відзначив необхідність розробки державних програм підтримки бізнесу під час енергетичної кризи.

Джерело: УНН.

При цьому Держпродспоживслужба розцінила окрему плату за роботу генератора в ресторанних чеках як ймовірне порушення прав споживачів та нав’язування послуг.

Через блекаути та роботу на генераторах ціни на продукти в Україні продовжують зростати, а інфляційний тиск посилюється.

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