Економісти підвищили прогнози інфляції для 31 економіки — Channel NewsAsia

Понад 500 економістів, опитаних Reuters у жовтні, підвищили прогнози інфляції на 2027 рік для 31 із 50 досліджених економік. Фахівці дедалі більше побоюються, що ціновий тиск у світі може закріпитися не лише через подорожчання енергоносіїв, спричинене конфліктом на Близькому Сході.

Channel NewsAsia повідомляє, що прогнози інфляції на 2027 рік підвищили для 15 із 21 розвиненої економіки, охопленої опитуванням. За три останні щоквартальні опитування медіанні очікування щодо інфляції у Великій Британії зросли на 0,7 відсоткового пункту, у єврозоні — на 0,5 пункту, у США — на 0,2 пункту. Для Індії прогноз підвищили на 0,4 пункту, для Бразилії — на 0,5 пункту.

Енергоносії та ціновий тиск

Ціни на нафту, які з 7 жовтня трималися вище 100 доларів за барель, минулого тижня перевищили 117 доларів і досягли максимуму за шість місяців. Від початку війни США та Ізраїлю з Іраном, яка триває майже вісім місяців, вони зросли більш як на 60%.

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Головна економістка HSBC Джанет Генрі заявила, що її занепокоєння інфляцією посилилося. На її думку, що довше ескалує ситуація на Близькому Сході та що ширшим стає спектр цінового тиску, то вищою є ймовірність тривалішої інфляції.

Перегляд прогнозів зростання

Водночас учасники опитування поліпшили прогнози зростання світової економіки: до 3,0% у 2026 році та 3,2% у 2027 році, тоді як у липневому опитуванні очікували відповідно 2,9% і 3,1%. Прогноз на 2027 рік усе ж нижчий за оцінку Міжнародного валютного фонду на рівні 3,4%.

Економісти пов'язують стійкість економічної активності, зокрема, з інвестиційним циклом у сфері штучного інтелекту. Від минулого року глобальні інвестиції в технології ШІ перевищили 1 трлн доларів. Для США, які лідирують за капітальними витратами на ШІ, прогнозують зростання економіки на 2,3% у 2026 році та на 2,1% у 2027 році.

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