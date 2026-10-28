Ексміністр економіки Італії Падоан залишить посаду голови UniCredit — ANSA English

Колишній міністр економіки Італії П’єр Карло Падоан залишить посаду голови ради директорів UniCredit після завершення свого нинішнього терміну. Про це повідомив другий за розміром банк Італії, передає ANSA English.

Причина рішення

За даними банку, 76-річний Падоан вирішив піти з посади з особистих причин. Він співпрацюватиме з головою комітету з призначень банку Джеффрі Хедбергом, щоб знайти відповідного наступника та забезпечити впорядковану передачу повноважень.

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Заява керівництва

Генеральний директор UniCredit Андреа Орчел подякував Падоану за лідерство та підтримку від початку своєї роботи на посаді. За словами Орчела, Падоан був джерелом виважених порад і мудрості, а їхнє партнерство він високо цінував.

Орчел також заявив, що рада директорів, GEC і він сам зосереджені на реалізації стратегії банку та продовжать цю роботу в період зміни голови ради директорів і надалі.

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