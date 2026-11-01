Експорт ПАР до Китаю зріс приблизно на 25% у травні—серпні — TimesLIVE

Експорт ПАР до Китаю зріс приблизно на 25% у період із травня до серпня, повідомив посол КНР у Південній Африці У Пен. За його словами, це сталося після запровадження Пекіном нульових мит для африканських держав, із якими Китай підтримує дипломатичні відносини. Про це пише TimesLIVE.

Торгівля між Китаєм і ПАР

За даними У Пена, загальний обсяг торгівлі між Китаєм і ПАР у травні—серпні сягнув майже 15 млрд доларів. Це майже на 24% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Поставки з Китаю до ПАР за цей час, за словами посла, збільшилися на 23%. Експорт сільськогосподарської продукції з ПАР до КНР становив майже 500 млн доларів і зріс більш ніж на 35% у річному вимірі. Також зростали поставки з ПАР до Китаю механічних та електронних товарів, хімічної продукції й легкових автомобілів.

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Протокол щодо експорту черешні

У вересні ПАР і Китай підписали новий протокол щодо експорту південноафриканської черешні на китайський ринок. У Пен заявив, що надалі сторони очікують переговорів про доступ до китайського ринку для інших аграрних товарів.

Китайський дипломат вважає, що нульові мита можуть допомогти ПАР диверсифікувати експорт за межі мінеральних ресурсів і збільшити продаж товарів із вищою доданою вартістю. За його оцінкою, така політика також може зробити країну конкурентнішою виробничою базою для компаній, орієнтованих на експорт до Китаю.

Серед китайських компаній, які інвестують або виявляли інтерес до інвестицій у ПАР, посол назвав автовиробника Chery та виробника цементу West China Cement. Він пов’язав такі інвестиції з потенційною підтримкою місцевої індустріалізації та створенням робочих місць.

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