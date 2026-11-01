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Експорт Південної Кореї в жовтні зріс на 93,7% — Channel NewsAsia

Федір Криштовський 01 Листопада 2026 03:05
Експорт Південної Кореї в жовтні зріс на 93,7% — Channel NewsAsia

Експорт Південної Кореї у жовтні зріс на 93,7% у річному вимірі — до 115,28 млрд доларів. Це найстрімкіше зростання з січня 1974 року та дещо вище за медіанний прогноз економістів, які очікували підвищення на 93,2%, повідомляє Channel NewsAsia.

Вплив календаря та попиту на ШІ

У вересні експорт країни збільшився на 83,7%. У торговельному міністерстві Південної Кореї пояснили жовтневий показник, зокрема, більшою кількістю робочих днів через різницю в датах місцевого свята Чхусок.

Експорт напівпровідників зріс на 259,4%. Міністерство пов’язало це зі збереженням високих цін і обсягів постачань на тлі подальших інвестицій великих технологічних компаній у виробничі потужності в умовах конкуренції за лідерство у сфері штучного інтелекту. Продажі комп’ютерів за кордон підскочили на 496,6% через підвищений попит на сервери для ШІ-сервісів.

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Імпорт і торговельний профіцит

Імпорт Південної Кореї у жовтні зріс на 36% — до 72,78 млрд доларів. Це найбільший річний приріст із січня 2022 року; у вересні показник становив 26%.

Місячний профіцит торговельного балансу країни сягнув 42,5 млрд доларів. Водночас він був меншим за рекордні 49,97 млрд доларів, зафіксовані попереднього місяця.

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