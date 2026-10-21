Експорт Південної Кореї зріс на 105% завдяки чипам — Channel NewsAsia

У Південній Кореї експорт за перші 20 днів жовтня зріс на 105,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання забезпечили рекордні продажі напівпровідників на тлі глобальних інвестицій у штучний інтелект, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на митні дані. Митні дані було оприлюднено в середу, 21 жовтня.

Рекордний середньоденний показник

У середньому за робочий день обсяг експорту збільшився на 65,9% і сягнув рекордних 4,74 млрд доларів. Дані охоплюють період від 1 до 20 жовтня.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Продажі напівпровідників

Експорт напівпровідників зріс на 222,5%. На цю категорію припало 44,7% загального обсягу південнокорейського експорту за зазначений період.

Вересневі результати

У вересні експорт Південної Кореї зріс на 83,7% у річному вимірі — це було найбільше зростання від лютого 1974 року. Місячний обсяг експорту тоді вперше перевищив 120 млрд доларів.

Читай нас у