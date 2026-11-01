Energy North відмовилася від графіка запуску дата-центру в Австралії — Channel NewsAsia

Австралійська Energy North відмовилася від орієнтовного графіка запуску дата-центру Project Ares потужністю 1 гігават у Північній Території Австралії. У регуляторних документах чотирма місяцями раніше компанія вказувала, що перша подача електроенергії на об’єкт має відбутися 28 червня 2028 року.

Як повідомляє Channel NewsAsia, рішення ухвалили після того, як 7 жовтня екологічний регулятор Північної Території призупинив семитижневий строк для визначення вимог, які має виконати проєкт. Регулятор заявив, що звернеться по консультації до федерального уряду, який розробляє підходи щодо дата-центрів та інфраструктури для штучного інтелекту.

Компанія очікує вимог регулятора

Віцепрезидент Energy North із розвитку проєктів Деніел Гантер заявив, що дата у червні 2028 року була орієнтовним графіком на момент подання документів і компанія більше не орієнтується на нього. За його словами, нові строки визначать після того, як регулятор встановить умови для оцінки впливу на довкілля.

Project Ares планують розмістити на скотарському ранчо у віддаленій північній частині Австралії, за 683 кілометри від найближчого міста. Energy North заявляє, що має домовленості щодо фінансування комплексу з газовою та сонячною генерацією, проте Гантер не назвав потенційних фінансистів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зауваження до проєкту

Запропонований кампус має зайняти 191 квадратний кілометр. До нього мають увійти газотурбінна система, сонячна електростанція, злітно-посадкова смуга та житло для 4 300 працівників на період будівництва.

Агентство з охорони довкілля Північної Території вказало на десять можливих видів впливу проєкту, зокрема навантаження на водні системи та ризики для священних місць корінних народів. Відомство також повідомило про низький рівень упевненості в ефективності запропонованих заходів для управління потенційним значним впливом.

Інша компанія, Beetaloo Energy, пропонує поблизу Дарвіна дата-центр удвічі більшої потужності. Сукупна потужність двох запланованих об’єктів становила б 3 гігавати — приблизно вдесятеро більше за піковий попит усієї електромережі Північної Території.

Читай нас у