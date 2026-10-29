ENS заявила про конфлікт інтересів у тендері RMA на R32 млрд — TimesLIVE

У ПАР проєкт внутрішнього судово-експертного звіту юридичної фірми Edward Nathan Sonnenbergs (ENS) містить висновок, що керівниця інвестиційного напряму Rand Mutual Assurance (RMA) Thiru Pather брала участь в оцінюванні заявок на тендер щодо консультацій з управління активами на 32 млрд рандів, водночас входячи до інвестиційного комітету одного з претендентів — 27four Investment Managers. Про це повідомляє TimesLIVE.

За даними ENS, Pather увійшла до тендерної групи RMA на початку жовтня 2024 року та формально залишила 27four 31 жовтня того самого року. Розслідування також виявило, що конфіденційні матеріали закупівлі, зокрема списки кандидатів і критерії оцінювання, надсилали на її особисту електронну пошту без підписаної угоди про нерозголошення.

Висновки ENS

У проєкті звіту йдеться, що Pather змінювала оцінки на користь 27four попри заперечення працівників із закупівель. Вона заявила слідчим, що виправляла помилки у формулах, а також не вважала себе стороною конфлікту інтересів і наполягала, що могла об’єктивно оцінювати заявки.

ENS дійшла висновку, що посадовиця брала участь у процедурі, перебуваючи в активному конфлікті інтересів, і порушила фідуціарні обов’язки. Слідчі також зазначили про apparent predetermined preference — очевидну заздалегідь сформовану перевагу щодо 27four. Зокрема, у звіті згадано редагування проєктів протоколів інвестиційного комітету, яке, на думку ENS, послаблювало позиції конкурентів.

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Серед інших фіналістів були Alexander Forbes, Novare Holdings і Selekane Asset Consultants. 27four обрали переможцем для укладення трирічного контракту в листопаді 2024 року, однак процедуру зупинили до підписання угоди.

Реакція компаній

ENS також поставила під сумнів повноваження на запуск закупівлі. За даними розслідування, інвестиційний комітет RMA почав тендерний процес у середині 2024 року після усного інформування ради директорів у березні, але без її формального рішення. Pather задекларувала попередній зв’язок із 27four у листопаді 2024 року, тоді як оцінку конфлікту інтересів підготували лише у лютому 2025-го.

Член ради директорів RMA Tjaart Esterhuyse заявив, що компанія серйозно ставиться до повідомлень про неналежну поведінку та питання корпоративного управління, але не коментуватиме конкретні звинувачення до встановлення фактів. У 27four підтвердили участь у повторно відкритому у вересні 2025 року конкурсі та повідомили, що в травні 2026 року RMA поінформувала компанію про затримку процедури без повідомлення її результату.

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