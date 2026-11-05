Ентоні Лім змінить голову ради DBS Пітера Сі у 2027 році — Channel NewsAsia

У Сінгапурі член ради DBS Ентоні Лім 1 січня 2027 року обійме посаду голови DBS Group Holdings і DBS Bank, змінивши Пітера Сі. Сі завершить роботу в радах обох компаній 31 грудня 2026 року після 16 років на чолі банку, повідомляє Channel NewsAsia.

Зміна керівництва

Після завершення повноважень 80-річний Пітер Сі протягом року працюватиме старшим радником. У DBS назвали призначення Ліма частиною процесу оновлення ради директорів.

68-річний Ентоні Лім входить до рад DBS Group Holdings і DBS Bank із квітня 2020 року. Нині він очолює комітет із винагород і розвитку менеджменту, а також входить до комітету ради з управління ризиками та виконавчого комітету ради.

Як голова комітету з винагород і розвитку менеджменту Лім відігравав ключову роль у плануванні наступності керівництва, зокрема під час переходу Тан Су Шань на посаду генеральної директорки DBS. Він також наглядав за політикою винагород і розвитком талантів.

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Досвід і результати DBS

До приєднання до DBS Лім 19 років працював у сінгапурському суверенному фонді GIC та залишив виконавчі посади там у 2017 році. Раніше він обіймав керівні посади в Bankers Trust у Сінгапурі, Лондоні та Нью-Йорку.

Пітер Сі увійшов до рад DBS Group Holdings і DBS Bank у листопаді 2009 року, а в травні 2010 року став головою. За час його головування банк провів масштабну цифрову трансформацію та розширив напрями бізнесу з вищою дохідністю.

За даними DBS, у цей період дохід групи зріс більш ніж утричі, а чистий прибуток — більш ніж учетверо. У липні 2026 року ринкова капіталізація DBS перевищила 200 млрд сінгапурських доларів, що зробило його найбільшою лістингованою компанією країни.

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