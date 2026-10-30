Естонська Agrone завершила купівлю найбільшої молочної групи Латвії — LSM English

Естонська аграрна група Agrone завершила придбання найбільшої групи з переробки молока в Латвії, до якої входять AS Rīgas piena kombināts і AS Valmieras piens. Унаслідок угоди відомий латвійський бренд сиркових десертів Kārums став активом естонської групи, повідомляє LSM English.

Деталі угоди

Agrone Group через материнську компанію придбала 100% акцій SIA Food Union Management у Food Union Luxembourg Holdings II S.à r.l. Компанія Food Union Management володіє контрольними пакетами акцій обох латвійських молочних підприємств.

Угоду профінансував SEB. Її завершили після отримання необхідних дозволів від органів із захисту конкуренції Естонії та Латвії. Вартість придбання сторони не розголошують.

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Плани групи

Голова правління Agrone Рауль Єетс назвав угоду історичною для молочної промисловості Естонії та Латвії. За його словами, об’єднання досвіду Agrone у виробництві сирого молока з можливостями Rīgas piena kombināts і Valmieras piens у переробці, розробленні продукції та продажах має посилити конкурентоспроможність групи.

Єетс також заявив, що Agrone протягом кількох років прагнула розширити діяльність від виробництва молока до його переробки. Компанія розглядає придбання як стратегічний крок для розвитку бізнесу в Балтії та розширення експорту за межі регіону.

Голова правління AS Rīgas piena kombināts Артурс Чірєвскіс заявив, що компанія рада приєднатися до балтійської молочної групи, яка охоплює весь виробничий ланцюг. Зміна власника, за даними LSM English, не має спричинити негайних змін у щоденній роботі Rīgas piena kombināts і Valmieras piens, а також у відносинах із працівниками, клієнтами, постачальниками молока та іншими партнерами. Виробництво і постачання триватимуть у звичному режимі.

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