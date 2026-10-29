Etsy посилила правила щодо ШІ, а кількість покупців зросла вперше за два роки — Fortune

У США маркетплейс Etsy посилив правила щодо оголошень із використанням штучного інтелекту. Водночас кількість активних покупців на платформі за квартал зросла вперше за два роки, повідомляє Fortune.

Компанія також заявила про найбільше з 2024 року зростання кількості активних продавців. Квартальна виручка Etsy збільшилася на 11% — до 692,5 млн доларів, перевищивши очікування Волл-стріт. Валовий обсяг продажів, тобто вартість товарів, реалізованих через платформу, зріс на 9% — до 2,65 млрд доларів. Акції компанії в середу додали 4%.

Нові вимоги до оголошень

Минулого тижня Etsy оновила політику використання ШІ, щоб обмежити негативні наслідки застосування цієї технології. Тепер для більшості оголошень необхідно завантажити щонайменше одне невідредаговане фото товару на реальному тлі. Платформа також вимагає докладніше розкривати інформацію про використання ШІ, навіть якщо воно відповідає її правилам.

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За даними Fortune, твори, згенеровані ШІ, та оголошення, створені ботами, послабили довіру частини покупців до Etsy. Кількість активних покупців досягла приблизно 93 млн у 2023 році, але до кінця 2025 року знизилася до 86,5 млн. Продавці скаржилися, що оголошення з використанням ШІ часто випереджали в пошуку їхні оригінальні товари та пропонували нижчі ціни.

ШІ для пошуку товарів і порушень

Генеральна директорка Etsy Круті Пател Гоял, яка очолила компанію на початку 2026 року, водночас розраховує застосовувати ШІ для покращення роботи платформи. За її словами, штучний інтелект і машинне навчання можуть визначати уподобання клієнтів та допомагати їм знаходити відповідні товари серед великої кількості пропозицій.

Etsy також використовує ШІ-помічника для складніших і точніших пошукових запитів. Компанія розглядає ШІ як інструмент для виявлення неналежного використання технології та видалення оголошень, що порушують правила. Для продавців технологія допомагає створювати оголошення, керувати запасами, шукати зображення, оптимізувати видачу в пошуку та просувати товари через інфлюенсерів.

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