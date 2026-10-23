Etsy заборонила продаж створених ШІ рецептів і схем — CNBC

Компанія Etsy заборонила продавцям розміщувати на своєму онлайн-маркетплейсі рецепти, схеми та інструкції, створені за допомогою штучного інтелекту. Обмеження стосується так званих функціональних посібників, які зазвичай продають як цифрові завантаження, зокрема схем для в’язання гачком або шиття.

Як повідомляє CNBC, продавці також мають показувати реальний виріб, створений за інструкцією. Etsy вимагатиме, щоб це не було згенероване ШІ чи змодельоване зображення, аби покупці розуміли, на який результат можуть розраховувати.

Вимоги до оголошень

Платформа також заборонила створювати оголошення, згенеровані ботами без участі людини. Крім того, продавці повинні додати щонайменше одне невідредаговане фото фактичного товару, який вони пропонують.

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У повідомленні для продавців Etsy пояснила зміни тим, що ШІ може підірвати довіру покупців і продавців до платформи. За даними компанії, чимало активних покупців не можуть визначити, у яких товарах використано контент, згенерований штучним інтелектом. Etsy назвала цю невизначеність однією з трьох головних перешкод для частіших покупок на платформі.

ШІ-мистецтво залишають на платформі

Водночас Etsy не відмовляється повністю від товарів, створених із використанням штучного інтелекту. Компанія дозволятиме ШІ-мистецтво, якщо продавець відіграє чітку роль у його створенні та прозоро пояснює процес.

Продавці мають розкривати використання ШІ й не можуть видавати згенеровані роботи за ручну працю або цілком власний твір. Etsy, заснована 2005 року, також використовує ШІ для формування детальніших профілів покупців і показу релевантних товарів у пошуку, а також співпрацює з OpenAI у функціях пошуку товарів.

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