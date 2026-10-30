Європейський авіатрафік у 2026 році може виявитися приблизно на 110 тисяч рейсів меншим, ніж очікували раніше, через триваючі конфлікти на Близькому Сході. Про це з посиланням на прогноз Європейської організації з безпеки аеронавігації Eurocontrol повідомляє Anadolu Agency.

Прогноз зростання знижено

Кількість рейсів у регіоні Європейської конференції цивільної авіації у 2026 році, за оновленою оцінкою, зросте на 1,7% — до 11,2 мільйона. Попередній прогноз передбачав зростання на 2,7%, тож оцінку знизили на один відсотковий пункт.

У Eurocontrol зазначили, що на перспективи галузі вплинули зміни маршрутів польотів у регіоні та зростання цін на авіаційне пальне. Водночас організація прогнозує прискорення зростання у 2027 році: кількість рейсів може збільшитися на 3,2% і досягти 11,6 мільйона.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сценарії на 2027–2032 роки

Базовий сценарій Eurocontrol передбачає стабілізацію ситуації на Близькому Сході до завершення першого кварталу 2027 року. Песимістичний сценарій допускає, що напруженість триватиме до кінця першого кварталу 2028 року. У такому разі високі витрати на паливо та слабке економічне зростання можуть обмежити попит на авіаперевезення.

Організація очікує, що відновлення авіатрафіку стане помітнішим наступного року. Водночас Eurocontrol зазначає, що воно може бути сильнішим у Туреччині та деяких країнах Східного Середземномор'я. У середньому з 2026 до 2032 року кількість рейсів у Європі, за прогнозом, зростатиме на 2,1% щороку та може сягнути близько 12,8 мільйона у 2032 році.

Поточні показники мережі

У вересні в європейському повітряному просторі в середньому виконували 35 679 рейсів на добу, що на 2,5% більше, ніж місяцем раніше. Найінтенсивнішим днем було 4 вересня, коли зафіксували 37 548 рейсів. Сукупні затримки через регулювання потоків повітряного руху перевищили 2,4 мільйона хвилин. На операційні показники впливали обмеження пропускної спроможності, несприятлива погода та проблеми в управлінні повітряним рухом.

Читай нас у