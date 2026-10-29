Eutelsat прогнозує понад €10 млрд доходу від комерційних послуг — Channel NewsAsia

У Франції франко-британський супутниковий оператор Eutelsat прогнозує понад 10 млрд євро доходу від комерційних послуг у 2032–2040 роках у зв’язку зі своєю провідною роллю в європейській супутниковій мережі IRIS². Про це повідомляє Channel NewsAsia із посиланням на заяву компанії.

Мережа з 330 супутників

Eutelsat обрали очолити сегмент низької навколоземної орбіти в межах проєкту IRIS² Європейського Союзу. Мережа має складатися з 330 супутників. Запуск перших апаратів заплановано на 2029 рік, а початок надання послуг очікується у 2030 році.

Компанія, штаб-квартира якої розташована в Парижі, зазначила, що її портфель замовлень включає 8,9 млрд євро доходу від проєктування та будівництва IRIS². Ці надходження планують визнавати переважно у 2027–2031 роках. Загальний портфель замовлень Eutelsat зріс до 12,1 млрд євро проти 3,4 млрд євро наприкінці червня.

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Інвестиції та результати кварталу

Eutelsat планує інвестувати загалом 3,39 млрд євро у спільну та комерційну інфраструктуру IRIS² протягом 2027–2034 років. В обмін компанія розраховує отримати доступ до пропускної здатності, що більш ніж удвічі перевищує нинішні можливості OneWeb.

OneWeb, яка належить Eutelsat, має понад 600 супутників на низькій навколоземній орбіті. Компанія також планує розширити мережу ще на 229 супутників, витративши на це 1 млрд євро.

Водночас у першому кварталі виручка чотирьох операційних напрямів Eutelsat скоротилася на 2,1% у річному вимірі за зіставною базою — до 278,3 млн євро за три місяці до кінця вересня. Це нижче за середній прогноз опитаних компанією аналітиків у 291 млн євро. Eutelsat підтвердила фінансові цілі на 2026–2027 та 2028–2029 роки.

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