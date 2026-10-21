Європейська комісія в Брюсселі, Бельгія, розпочала розслідування щодо Booking.com, щоб з’ясувати, чи належно платформа протидіє шахрайським оголошенням про житло та фішинговим схемам відповідно до правил ЄС для онлайн-контенту. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Що перевірятимуть регулятори

Єврокомісія відкрила провадження після попередньої перевірки та аналізу звітів Booking.com про оцінку ризиків, поданих цього і трьох попередніх років. Регулятори зосередяться на фальшивих оголошеннях, зокрема пропозиціях неіснуючих об’єктів розміщення, шахрайстві з видаванням себе за іншу особу, а також пропозиціях житла, що не відповідають вимогам.

Комісія також перевірить, чи належно компанія ідентифікувала й оцінювала системні ризики, пов’язані з такими порушеннями, а також чи вживала заходів для їх пом’якшення.

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Фішинг і рекламні оголошення

Окремою частиною перевірки стануть фішингові схеми, у яких використовують дані про бронювання та гостей Booking.com, що передаються постачальникам послуг розміщення. Також Єврокомісія розгляне платні оголошення з підвищеним просуванням, які можуть бути недостатньо чітко позначені як реклама.

Згідно із Законом ЄС про цифрові послуги, великі онлайн-платформи мають активніше боротися з незаконним і шкідливим контентом. За порушення їм може загрожувати штраф до 6% глобального річного обороту. Єврокомісарка з питань технологій Генна Вірккунен заявила, що європейці повинні мати змогу бронювати відпустку без страху стати жертвами шахрайства.

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