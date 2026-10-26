Єврокомісія схвалила план Temu після штрафу у 200 млн євро — Channel NewsAsia

У Брюсселі Європейська комісія схвалила план дій китайської онлайн-платформи Temu щодо усунення порушення Закону ЄС про цифрові послуги. Рішення ухвалили після того, як у травні компанію оштрафували на 200 млн євро за недостатні заходи проти продажу незаконних товарів, повідомляє Channel NewsAsia.

П’ять заходів у плані

План Temu охоплює п’ять заходів для усунення порушення. Єврокомісія, яка виконує функції регулятора ЄС, заявила, що платформа має протягом чотирьох місяців провести проміжну оцінку ризиків.

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Представник Temu, яка належить PDD Holdings, повідомив, що компанія вітає схвалення її плану Єврокомісією. Серед передбачених кроків — оцінка можливих недоліків системи модерації контенту.

Збір за посилки низької вартості

Із початку липня Temu, Shein та інші платформи електронної комерції також сплачують запроваджений ЄС збір у 3 євро за посилки низької вартості. Раніше відправлення вартістю менш як 150 євро ввозили до Євросоюзу без мита.

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