Єврокомісія схвалила придбання Ceconomy китайською JD.com — Der Spiegel

Європейська комісія схвалила придбання китайським інтернет-ритейлером JD.com німецької Ceconomy — материнської компанії мережі MediaMarktSaturn. Рішення ухвалили за умови виконання зобов’язань, покликаних не допустити викривлення конкуренції на єдиному ринку ЄС, повідомляє Der Spiegel.

Зобов’язання для JD.com і Ceconomy

Єврокомісія раніше висловлювала попередні побоювання, що JD.com могла в Китаї отримувати пряму державну підтримку, податкові пільги та дешеві кредити. Регулятор перевіряв, чи не дали такі можливі переваги компанії змогу запропонувати вищу ціну за Ceconomy та чи не створить угода викривлень конкуренції.

Щоб усунути ці застереження, JD.com та Ceconomy зобов’язалися здійснювати операції між собою лише на ринкових умовах. Це також стосується коштів, які JD.com надаватиме майбутній дочірній компанії. На думку Єврокомісії, ці умови мають повністю й ефективно усунути ризики викривлення конкуренції та запобігти перехресному субсидуванню Ceconomy з боку JD.com.

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Умови діятимуть десять років

JD.com також зобов’язалася надавати складські й логістичні послуги іншим компаніям у ЄС на тих самих умовах, що й Ceconomy. Усі зобов’язання діятимуть десять років.

Німецьке Федеральне картельне відомство вже погодило угоду у вересні 2025 року, зазначивши, що JD.com до того часу мала лише обмежену присутність у Німеччині. Ceconomy, до якої входить MediaMarktSaturn Retail Group, утворилася 2017 року після виокремлення з Metro. JD.com зробила пропозицію про поглинання минулого літа, а згодом отримала більшість акцій Ceconomy.

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