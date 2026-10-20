Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) сертифікувало Boeing 737 Max 10 — найбільшу модель у сімействі 737 Max. Це була остання модель цієї найпродаванішої лінійки Boeing, яка потребувала урядового схвалення, повідомляє CNBC.

Сертифікація після затримок

Max 10 планували ввести в експлуатацію у 2020 році, однак сертифікація затягнулася на роки. На процес вплинули посилений контроль після двох катастроф літаків Max у 2018 і 2019 роках, інші питання безпеки та необхідність інженерних змін. Зокрема, Boeing мав доопрацювати систему протиобледеніння двигунів.

Схвалення FAA надійшло через кілька тижнів після того, як федеральні посадовці перевірили збій у навігаційній системі літака. Вони дійшли висновку, що проблема не становила загрози безпеці польоту. Адміністратор FAA Браян Бедфорд заявив, що рішення ухвалили після ретельної оцінки конструкції літака та вимог безпеки.

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Замовлення та виробництво

Генеральний директор Boeing Келлі Ортберг 16 вересня на конференції Morgan Stanley заявив, що замовлення на Max 10 становлять приблизно 30% портфеля замовлень компанії. Серед клієнтів моделі — Alaska Airlines, American Airlines, United Airlines та Delta Air Lines.

Після сертифікації авіакомпанії можуть почати перевезення пасажирів, але інтеграція літаків до розкладу може тривати місяці. На початку серпня FAA також схвалило найменшу модель сімейства — 737 Max 7. Boeing паралельно нарощує виробництво літаків 737 Max і 787 Dreamliner, а в липні відкрила четверту виробничу лінію для Max в Еверетті, штат Вашингтон.

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