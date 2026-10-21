FAAN відновило отримання концесійних платежів від MMA2 у Лагосі — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, Федеральне управління аеропортів Нігерії (FAAN) почало отримувати концесійні платежі від внутрішнього термінала Муртала Мухаммеда MMA2 після врегулювання майже 20-річного спору з Bi-Courtney Aviation Services Limited.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, міністр авіації та аерокосмічного розвитку Фестус Кейямо оголосив про це під час офіційного оформлення домовленості за участю федерального уряду, FAAN, Bi-Courtney та Stabilini Visinoni Limited. За словами міністра, через суперечки FAAN не отримувало надходжень від MMA2 протягом 20 років.

Поновлення платежів

Угода передбачає відновлення сплати концесійних зборів до FAAN. Bi-Courtney погодилася відмовитися від неврегульованих претензій до федерального уряду. Водночас уряд і FAAN відмовляться від визначених історичних фінансових та інших вимог до концесіонера, зокрема накопичених концесійних зборів і пов’язаних платежів, що виникли до укладення угоди.

Федеральна виконавча рада Нігерії схвалила рамки переговорного врегулювання 30 квітня 2026 року. Кейямо заявив, що домовленість має врегулювати попередні розбіжності та чіткіше визначити контрактні зобов’язання сторін надалі.

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Умови угоди

Домовленість також стосується Генерального авіаційного термінала, відомого як старий внутрішній аеропорт. За переглянутою угодою, він є власністю федерального уряду та перебуватиме в управлінні FAAN.

Уряд також погодився дозволити Bi-Courtney розширити перон MMA2 і приймати там регіональні рейси в межах Африки — за умови наявної пропускної спроможності термінала. Окремі орендні домовленості стосуються чотиризіркового готелю та конференц-центру поблизу аеропорту, які роками залишаються незавершеними.

Спір виник довкола концесійної угоди, підписаної 24 квітня 2003 року для проєктування, будівництва, експлуатації та подальшої передачі внутрішнього термінала. Спочатку концесія діяла 12 років із 7 травня 2007 року, а згодом її термін продовжили до 36 років. Розбіжності щодо контрактних зобов’язань, фінансових претензій і меж концесії спричинили численні судові процеси.

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