FedEx підвищила річний прогноз після квартального перевищення очікувань — CNBC

FedEx перевершила очікування аналітиків Волл-стріт за скоригованим прибутком і виручкою за квартал, що завершився 30 вересня, а також підвищила прогноз на весь фінансовий рік. Про це повідомляє CNBC.

Результати за квартал

Скоригований прибуток компанії становив 3,74 долара на акцію за прогнозу аналітиків у 3,36 долара, свідчать дані опитування LSEG. Виручка FedEx сягнула 22,86 млрд доларів проти очікуваних 22,42 млрд доларів.

Чистий прибуток за квартал склав 290 млн доларів, або 1,21 долара на акцію. Для порівняння, за аналогічний період роком раніше компанія заробила 650 млн доларів, або 2,73 долара на акцію. Скоригований показник прибутку враховує разові статті, зокрема збитки від короткострокових інвестицій, прибутки від погашення боргу та окремі витрати на реструктуризацію.

Оновлений прогноз

FedEx підвищила прогноз скоригованого прибутку на акцію за весь фінансовий рік до діапазону від 18 до 18,60 долара. Раніше компанія очікувала показник у межах від 16,90 до 18,10 долара на акцію.

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Також компанія переглянула прогноз зростання виручки у 2026 році приблизно до 12% у річному вимірі, тоді як попередній прогноз передбачав зростання на 11%. У FedEx зазначили, що операційний прибуток американського експрес-підрозділу збільшився завдяки вищій дохідності та зростанню обсягів перевезень.

Це перший фінансовий звіт FedEx після зміни фінансового календаря: компанія перенесла завершення року з 31 травня на 31 грудня. Звіт також оприлюднили після виокремлення FedEx Freight у самостійну публічну компанію. Акції FedEx дещо знизилися під час позабіржових торгів.

Раніше цього тижня компанія призначила колишнього топменеджера AutoZone Джамера Джексона фінансовим директором. Він обійме посаду 30 листопада та замінить Клода Расса, який виконував обов’язки фінансового директора з 1 червня.

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