Перші десять учасників Міжнародного фінансового центру Вʼєтнаму очікують до 2027 року залучити та інвестувати близько $2,7 млрд у діловому центрі країни — Хошиміні. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву центру.

Зобовʼязання учасників

До перших десяти учасників увійшли холдингові компанії, повʼязані з Keppel Asset Management, AG&P LNG та VinaCapital International Partners. Вони оголосили про зобовʼязання залучити понад $2 млрд для проєктів у сфері інфраструктури, енергетики, дата-центрів, освіти та відновлюваної енергетики.

Окремо Keppel вивчає можливість створення платформ для спільного інвестування з міжнародними партнерами. За оцінкою центру, такі механізми можуть залучити ще до $1 млрд.

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Фінансові центри у двох містах

Уряд Вʼєтнаму зосереджується на розвитку міжнародних фінансових центрів у Хошиміні та Данангу. Це є частиною стратегії із залучення іноземних інвестицій, поглиблення ринків капіталу та посилення ролі країни в регіональних фінансах.

Згідно із законодавством, схваленим торік, учасники фінансових центрів зможуть отримувати доступ до міжнародного фінансування та проводити операції в іноземних валютах. Центри також працюватимуть за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку й фінансового регулювання, зокрема за вимогами до достатності капіталу та ліквідності для банків із місцевими й іноземними власниками.

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