Flutter планує скоротити до 1400 працівників — The Guardian

Компанія Flutter Entertainment оголосила про намір скоротити до 1400 робочих місць у Великій Британії та Ірландії, а також у Португалії й Румунії. Компанія, якій належать бренди Paddy Power і SkyBet, пов’язала реструктуризацію зі зростанням податків на гральний бізнес у Британії. Про це повідомляє The Guardian.

Скорочення у кількох офісах

Реструктуризація торкнеться працівників у Лідсі, Дубліні та Сандерленді. Скорочення також очікуються в офісах компанії в Порту, Португалія, та Клуж-Напоці, Румунія.

Найбільша частина скорочень, за очікуваннями, припаде на внутрішній ринок Flutter, де компанія працевлаштовує 8960 людей. Це означає, що роботу можуть втратити понад 10% персоналу Flutter у Великій Британії та Ірландії.

Компанія очікує одноразових витрат на скорочення у 90 млн доларів, або 67,3 млн фунтів стерлінгів. Після оголошення про реструктуризацію акції Flutter на ранніх торгах у США зросли більш ніж на 2%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція компанії щодо податків

Генеральний директор Flutter у Великій Британії та Ірландії Кевін Гаррінгтон заявив, що істотне підвищення податків на ставки та азартні ігри, оголошене в британському бюджеті 2025 року, змінило економічну модель регульованого грального сектору. За його словами, це також сприяє зростанню неліцензованого й нерегульованого ринку.

Після осіннього бюджету 2025 року ставку податку на дистанційні азартні ігри, що застосовується до онлайн-казино, підвищили з 21% до 40%. Податок на онлайн-ставки на спорт зріс із 15% до 25%.

У галузі також обговорюють можливе підвищення податку на гральні автомати. Представники сектору попереджають, що такий крок може призвести до нових втрат робочих місць, а деякі інсайдери вважають, що під загрозою закриття можуть опинитися букмекерські контори та казино. Водночас засновник Paddy Power Стюарт Кенні звинуватив гральну індустрію в залякуванні звільненнями, щоб уникнути вищих податків.

Читай нас у