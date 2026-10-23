У США Фонд Форда з ендавментом у $18 млрд представив нову стратегію роботи, зосереджену на умовах для розвитку демократичних суспільств. Організація планує надати близько $700 млн грантів у 2027 році, повідомляє Fortune.

Президентка фонду Гезер Геркен, яка очолила організацію менш ніж рік тому після відходу з Єльської школи права, назвала новий підхід еволюцією попередньої роботи. Фонд пояснює перегляд стратегії зростанням авторитаризму, посиленням нерівності та зниженням суспільної довіри.

Сім напрямів фінансування

Грантові програми фонду буде організовано навколо семи напрямів: демократичного врядування і верховенства права, інклюзивної економіки, інформації як суспільного блага, безпеки та правосуддя, гендерної рівності, глобальної співпраці й расової справедливості. Детальні стратегії за цими напрямами фонд планує впроваджувати поетапно протягом 2027 року.

Організація також створить окремий фонд расової справедливості, розширить роботу з гендерної рівності на весь спектр послуг у сфері репродуктивного здоров’я та прагнутиме впливати на розроблення, впровадження й нагляд за цифровими інструментами.

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Більші та довші гранти

Фонд має намір надавати більші гранти, частіше фінансувати проєкти на кілька років і розширювати загальну операційну підтримку отримувачів коштів. У фонді зазначають, що гнучке довгострокове фінансування допомагає організаціям-отримувачам краще реагувати на непередбачувані обставини.

Водночас частина нинішніх грантових програм згодом буде згорнута, а деякі чинні отримувачі можуть втратити фінансування. Виконавчий віцепрезидент програм Фонду Форда Ніколас Тернер заявив Associated Press, що визначати конкретні програми, яких торкнуться зміни, поки зарано.

Фонд Форда працює незалежно від Ford Motor Company. Його штаб-квартира розташована в Нью-Йорку, організація має 10 закордонних офісів і фінансує понад 2300 отримувачів грантів.

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