Форум Франція—Нігерія перенесли після відкладення візиту Макрона — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, Франко-нігерійський бізнес-форум, запланований на 29 жовтня 2026 року, перенесли після спільного рішення президентів Нігерії та Франції відкласти державний візит президента Франції Емманюеля Макрона. Дату проведення форуму ще не визначили, тоді як державний візит очікується у 2027 році.

Нову дату форуму не оголосили

Ділова рада Франція—Нігерія повідомила учасників про перенесення заходу електронним листом. У листі зазначили, що оновлену дату та організаційні деталі форуму повідомлять після їхнього підтвердження. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Візит Макрона був ключовою частиною запланованого форуму, який мав зміцнити партнерство між французькими та нігерійськими компаніями. Його також планували провести в межах Французького тижня, організованого Франко-нігерійською торгово-промисловою палатою.

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Причини відкладення візиту

Раніше Premium Times Nigeria повідомляло, що рішення відкласти поїздку пов'язували з протестами у Франції, майбутніми президентськими виборами в Нігерії та нещодавно підтвердженим випадком Еболи в країні. За даними видання, Макрон побоювався, що поїздку до Нігерії на тлі демонстрацій у Франції можуть сприйняти як нечутливий і безвідповідальний крок.

Президент Нігерії Бола Тінубу, за даними видання, також висловлював занепокоєння, що візит приблизно за три місяці до виборів може спричинити звинувачення в іноземному впливі. Поїздка Макрона мала стати відповіддю на триденний державний візит Тінубу до Франції у 2024 році, присвячений зміцненню політичних, економічних і культурних зв'язків.

У липні посол Франції в Нігерії та ЕКОВАС Марк Фонбостьє заявляв, що президенти планували оцінити розвиток двосторонніх відносин і визначити подальші напрями співпраці.

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