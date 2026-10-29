Франція має найвище в ЄС податкове та соціальне навантаження — 46% ВВП — France 24

Нові дані засвідчили, що у Франції сукупне податкове та соціальне навантаження становить 46% валового внутрішнього продукту і є найвищим показником серед країн ЄС. Про це у випуску Business Daily повідомив France 24.

Державний борг

Видання також повідомляє, що державний борг Франції продовжує зростати. Дані про податкове навантаження та борг оприлюднено на тлі обговорення стану державних фінансів країни.

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Протести і мінімальна зарплата

У Франції відбулися нові вуличні протести через нестачу фінансування освіти та падіння купівельної спроможності. На цьому тлі уряд пропонує невелике підвищення мінімальної заробітної плати.

У тому самому випуску France 24 також повідомив, що акції технологічних гігантів США рухаються по-різному. За даними видання, бум штучного інтелекту спонукає компанії до значних капітальних витрат.

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