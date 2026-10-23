Франція пов’язала угоду Китаю щодо гібридів із тиском ЄС — South China Morning Post

У Дубліні, Ірландія, міністр зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форіссьє заявив, що спільна позиція Парижа та Берліна могла вплинути на рішення Китаю не застосовувати заходів у відповідь на обмеження ЄС щодо імпорту гібридних автомобілів. Як повідомляє South China Morning Post, Китай погодився не відповідати на встановлення Євросоюзом річного ліміту в 350 тисяч гібридних авто, який почне діяти з 1 грудня.

Франція розраховує на співпрацю з Німеччиною

На міністерській зустрічі Форіссьє висловив упевненість, що спільний підхід Франції й Німеччини відіграв роль у досягненні домовленості. За його словами, франко-німецька співпраця має ключове значення для майбутнього Європи.

Раніше цього місяця Німеччина змінила підхід до політики щодо Китаю та приєдналася до Франції в закликах застосовувати тарифи, квоти й нові торговельні інструменти. Париж протягом кількох років підтримував жорсткішу політику у відповідь на викривлення, які пов’язують із китайською економічною моделлю.

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Пекін застеріг ЄС від тиску

Міністерство комерції Китаю відкинуло твердження, що тиск ЄС змусив Пекін піти на поступки. У відомстві заявили, що Євросоюзу не варто розраховувати на отримання поступок через тиск або недооцінювати рішучість Китаю захищати власні інтереси.

Єврокомісія, яка відповідає за торговельну політику 27 держав ЄС, до Різдва має запропонувати три нові інструменти. Серед них — механізм компенсацій для компаній, що зазнали дій у відповідь від торговельних партнерів, а також механізм, який дозволятиме майже негайно усувати китайські компанії з ринку ЄС.

Заступник міністра економічного розвитку Польщі Міхал Барановський підтримав новий підхід і назвав домовленість щодо гібридних авто хорошим початком. Він також повідомив, що держави-члени на зустрічі визначатимуть сектори, які можуть постраждати від зростання китайського експорту.

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