Frontier Airlines підвищила середній тариф на 71% у третьому кварталі — CNBC

У США бюджетна авіакомпанія Frontier Airlines у третьому кварталі збільшила середню виручку від тарифів у розрахунку на одного пасажира на 71% — до 67,82 долара проти 39,74 долара роком раніше. Водночас збиток перевізника зріс до 104 млн доларів із 77 млн доларів за аналогічний період минулого року.

Пасажири продовжили бронювати рейси

З урахуванням додаткових зборів, зокрема за зареєстрований і ручний багаж, загальний дохід Frontier Airlines на пасажира зріс на 30% у річному вимірі — до 138,22 долара. Кількість пасажирів за квартал збільшилася на 18% і перевищила 9,8 млн осіб, що на 1,5 млн більше, ніж торік.

Компанія заявила про збереження високого попиту навіть після підвищення цін. Про фінансові результати та динаміку тарифів повідомляє CNBC.

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Витрати на паливо зросли

Витрати Frontier Airlines на авіаційне паливо зросли на 82% — до 425 млн доларів. CNBC зазначає, що рекордні ціни на реактивне паливо, яке є найбільшою статтею витрат авіаперевізників після оплати праці, тиснуть на прибутковість галузі.

На четвертий квартал Frontier Airlines прогнозує результат у діапазоні від скоригованого збитку 15 центів на акцію до скоригованого прибутку 5 центів на акцію. Після оприлюднення прогнозу акції перевізника на ранкових торгах у середу зросли приблизно на 6%.

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