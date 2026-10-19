FT повідомила про перевірку Barclays Банком Англії — The Guardian

У Великій Британії Управління пруденційного регулювання Банку Англії, за повідомленням The Guardian з посиланням на Financial Times, розглядає поводження Barclays із позиками, пов’язаними із сектором приватного кредитування. Перевірку нібито розпочали раніше цього року після того, як занепокоєння висловив інсайдер банку.

Питання до обліку деривативів

За даними Financial Times, питання стосуються того, як Barclays обліковував деривативи, використані для фінансування позик компаніям приватного кредитування. Деривативи є фінансовими контрактами, вартість яких відстежує показники базового активу.

Джерела FT стверджують, що ці контракти могли віднести до неправильного портфеля, через що їхній рівень ризику виглядав нижчим, ніж насправді. Це могло означати, що банк не утримував достатньо капіталу для покриття потенційних втрат, а також могло підвищити його прибутковість. За інформацією видання, Barclays накопичив експозицію на мільярди доларів у позиках приватного кредитування через деривативи.

Реакція банку та ринку

Barclays заявив, що серйозно ставиться до регуляторних зобов’язань на ринках своєї присутності, але не коментує взаємодію з регуляторами. Банк Англії відмовився від коментарів.

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Акції Barclays у понеділок знизилися на 3,5%, що стало другим найбільшим падінням серед компаній індексу FTSE 100. Банк має оприлюднити останні фінансові результати у четвер.

Ризики приватного кредитування

Компанії приватного кредитування використовують кошти інвесторів для надання позик бізнесу, а не кошти клієнтів чи депозити, та підлягають меншому регулюванню. Критики й регулятори побоюються, що наслідки послаблення стандартів кредитування в цьому секторі можуть дестабілізувати традиційні банки, які дедалі тісніше взаємодіють із ним.

Barclays був серед банків, що зазнали втрат після краху американської автомобільної компанії Tricolor, разом із JP Morgan. Також банк зазнав втрат на 228 млн фунтів стерлінгів після краху іпотечного кредитора Market Financial Solutions у лютому на тлі звинувачень у шахрайстві.

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