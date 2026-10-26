FTC і 20 штатів позвалися до Dollar General через імовірні переплати — CNBC

У США Федеральна торгова комісія (FTC) разом із 20 штатами подала позов проти мережі магазинів Dollar General. Регулятор стверджує, що покупці платили за товари більше, ніж було зазначено на полицях, цінниках і в рекламі.

Звинувачення регулятора

Як повідомляє CNBC, у позові йдеться, що тисячі магазинів Dollar General нібито отримали мільйони доларів незаконних переплат від покупців. FTC також заявляє, що компанія не мала достатніх механізмів, щоб запобігати такій практиці.

За даними комісії, Dollar General отримала десятки тисяч скарг споживачів на те, що з них стягували суми, вищі за заявлені ціни. Як стверджує FTC, ритейлер не запровадив політик для розв’язання цієї проблеми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Штати-учасники та реакція ринку

До позову приєдналися Алабама, Аризона, Арканзас, Каліфорнія, Коннектикут, Флорида, Іллінойс, Айова, Канзас, Луїзіана, Мічиган, Міссісіпі, Небраска, Нью-Джерсі, Північна Кароліна, Огайо, Оклахома, Теннессі, Юта та Вісконсин.

Директор Бюро захисту прав споживачів FTC Крістофер Муфаррідж заявив, що, на думку комісії, Dollar General завдала значної фінансової шкоди громадам і споживачам, яким важко дотягнути зарплату до наступної виплати. Після оголошення FTC про позов акції Dollar General впали приблизно на 4%. Компанія не надала негайного коментаря на запит CNBC.

Читай нас у