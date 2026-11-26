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Після відкриття контрольованого експорту природний газ на внутрішньому нерегульованому ринку України продовжував торгуватися в середньому вдвічі дешевше, ніж ресурс, який продавали за кордон, повідомила Асоціація газовидобувних компаній України (АГКУ).

У жовтні газ на внутрішньому ринку з поставкою наступного місяця коштував близько 19 500 грн за тисячу кубометрів без ПДВ, тоді як середньозважена ціна експортних продажів становила 42 298 грн.

У листопаді ціни на внутрішньому ринку з поставкою наступного місяця становили близько 21 600 грн за тисячу кубометрів без ПДВ проти 40 249 грн за експортними контрактами. Водночас український ресурс за кордон продавався в середньому приблизно на 10% дешевше за середньозважену ціну ф’ючерсних контрактів на нідерландському хабі TTF, а активність торгів в АГКУ пояснили інтересом європейських трейдерів до українського газу.

Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України (АГКУ).

15 жовтня українські компанії вперше від початку повномасштабної війни виставили на експорт природний газ. На перших торгах «Української енергетичної біржі» (УЕБ) було продано близько 12,75 млн кубометрів газу.

Дефіцит газу у світі може тривати щонайменше до літа 2027 року.

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