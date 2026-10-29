GE Vernova домовилася придбати Trench Group за 9 млрд доларів — OilPrice

GE Vernova домовилася придбати виробника високовольтного мережевого обладнання Trench Group в інвестиційної компанії Triton Partners за 9 млрд доларів. Компанія також утретє поспіль підвищила прогноз виручки на 2026 рік — до 46,5–47,5 млрд доларів проти діапазону 45,5–46,5 млрд доларів у липневому прогнозі, повідомляє OilPrice.

Виробництво та замовлення

Trench Group виробляє обладнання для високовольтних електромереж. Угода має додати GE Vernova підприємство в Шарлотті, де наприкінці 2027 року планують розпочати випуск обладнання класу 765 кіловольт. Також компанія отримає портфель замовлень Trench приблизно на 5 млрд доларів і розширить свою присутність у Європі та Азії.

GE Vernova очікує, що у 2028 році Trench забезпечить близько 1,9 млрд доларів виручки за скоригованої маржі EBITDA приблизно 36%. До 2030 року компанія розраховує на щорічне скорочення витрат на 50–100 млн доларів. Половину вартості угоди планують сплатити готівкою, іншу половину — за рахунок боргового фінансування. Завершити придбання очікують наприкінці 2027 року.

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Зростання попиту на електромережі

Генеральний директор GE Vernova Скотт Стразік оцінив обсяг світового ринку високовольтного обладнання у 130 млрд доларів наприкінці десятиліття. За даними компанії, енергокомпанії збільшують інвестиції в мережі для заміни застарілої інфраструктури та задоволення попиту з боку дата-центрів і промислової електрифікації.

У третьому кварталі замовлення GE Vernova зросли на 96% — до 29,3 млрд доларів, а загальний портфель замовлень сягнув рекордних 197 млрд доларів, порівняно зі 176 млрд доларів трьома місяцями раніше. Виручка компанії збільшилася на 27%, а виручка напряму Electrification — на 51%. Скоригований показник EBITDA становив 1,94 млрд доларів і перевищив оцінки аналітиків, зібрані LSEG.

Компанія також подвоїла програму викупу акцій до 20 млрд доларів; доступний залишок становить 10,1 млрд доларів.

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