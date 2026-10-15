GenixMe номінували на Auggie Awards за інновації у сфері цифрового досвіду

0:00 / 0:00

GenixMe отримала номінацію на Auggie Awards у категорії Innovation in Immersive Digital Experiences за підхід до створення доступних, інтуїтивно зрозумілих та інтерактивних цифрових середовищ. Відзнака пов’язана з розвитком технологій занурення, які допомагають по-новому взаємодіяти з цифровим контентом.

У міру розвитку технологій віртуальної та доповненої реальності галузь поступово переходить від експериментальних проєктів до практичних сценаріїв використання. Віртуальні простори, інтерактивний тривимірний контент та інші формати розширеної реальності (XR) відкривають нові можливості для бізнесу, творців цифрових продуктів і споживачів.

На цьому тлі номінація GenixMe привертає увагу до підходів, спрямованих на те, щоб зробити імерсивні технології зрозумілішими та зручнішими для ширшої аудиторії. Компанія акцентує на практичній цінності таких рішень, зручності використання та можливостях творчої взаємодії.

GenixMe робить імерсивні технології доступнішими

Попри значний технічний потенціал XR, поширення таких технологій залежить не лише від якості обладнання чи складності цифрових середовищ. Важливо також, наскільки легко користувачі можуть освоїти новий формат і включити його у звичні цифрові сценарії.

GenixMe зосереджується на інтуїтивному дизайні, залученні користувачів та зменшенні бар’єрів, які можуть ускладнювати знайомство з імерсивними рішеннями. Такий підхід передбачає створення середовищ, у яких технологія не відвертає увагу своєю складністю, а допомагає взаємодіяти з контентом.

«Номінація є обнадійливим визнанням напряму, у якому ми рухаємося. Ми вважаємо, що імерсивні технології мають бути природними, захопливими й доступними, а не складними. Справжня можливість полягає у створенні досвіду, яким люди справді хочуть користуватися, а не просто в демонстрації того, на що здатні технології», — зазначив представник GenixMe.

Цей підхід відображає одну з ключових тенденцій XR-індустрії: від демонстрації технологічних можливостей до створення продуктів, які мають зрозуміле призначення та можуть бути корисними в реальних умовах.

Auggie Awards об’єднує інновації XR-індустрії

Auggie Awards є частиною Augmented World Expo (AWE) — заходу, присвяченого технологіям доповненої та віртуальної реальності й ширшій екосистемі розширеної реальності. Нагороди відзначають розробки, продукти та цифрові рішення, що сприяють розвитку цієї галузі.

Для GenixMe номінація створює можливість привернути увагу міжнародної XR-спільноти до свого підходу та налагодити контакти з фахівцями, які працюють над новими форматами цифрової взаємодії.

Визнання в межах галузевої премії також дає змогу представити проєкт у контексті ширших змін на ринку. Компанії, які розробляють імерсивні продукти, дедалі більше уваги приділяють не лише технологічній складовій, а й зручності, зрозумілості та залученню аудиторії.

Як змінюється практичне використання XR

Розширена реальність охоплює різні технології та формати, зокрема віртуальні середовища, доповнення реального простору цифровими елементами й інтерактивні тривимірні об’єкти. Їх застосування може виходити за межі розваг і охоплювати презентації продуктів, цифрову комунікацію, творчі проєкти та інші способи взаємодії з інформацією.

Однак для ширшого впровадження таких рішень необхідно подолати кілька практичних перешкод:

Складність освоєння. Користувачам потрібні зрозумілі інструменти та передбачувані сценарії взаємодії.

Доступність контенту. Цифрові середовища мають бути пристосованими до різних потреб і рівнів досвіду аудиторії.

Практична цінність. Імерсивний формат повинен допомагати досягати конкретної мети, а не бути лише технологічною демонстрацією.

Інтеграція в цифровий досвід. Нові формати мають доповнювати звичні способи взаємодії, а не створювати зайві труднощі.

GenixMe заявляє про намір і надалі досліджувати способи зробити імерсивні середовища більш привабливими, зручними та органічно інтегрованими в ширший цифровий досвід.

Що відомо про GenixMe

GenixMe — цифровий бренд, який належить компанії VIEWPORT3DLAB LTD та спеціалізується на імерсивному цифровому досвіді й можливостях інтерактивних тривимірних технологій.

Номінація на Auggie Awards підкреслює прагнення бренду розвивати цифрові формати, у яких технологічні можливості поєднуються зі зручністю користування. У міру поширення XR-рішень саме якість взаємодії з аудиторією може стати одним із важливих чинників їхнього подальшого розвитку.

Читай нас у