Getty Images розпочала Chapter 11 для реструктуризації боргу — The Hindu International

Американська фотокомпанія Getty Images 21 жовтня 2026 року розпочала добровільне провадження за процедурою Chapter 11 у Суді з питань банкрутства США округу Делавер. Це є частиною раніше оголошеного плану реструктуризації боргу та переходу компанії у приватну власність.

План реорганізації

Як повідомляє The Hindu International, Getty Images розпочала процес, необхідний для формального схвалення попередньо підготовленого плану реорганізації. Для реалізації цього плану компанія ініціювала провадження щодо окремих своїх підрозділів у США.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Очікувані строки

У пресрелізі Getty Images зазначила, що вдалася до процедури Chapter 11, аби втілити план реорганізації найбільш ефективним способом. Компанія очікує завершити фінансову реструктуризацію до кінця року. Після завершення процесу Getty Images має стати приватною компанією.

Читай нас у