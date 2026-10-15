Глава Банку Франції Мулен: дефіцит 3% ВВП можливий у 2029 році — CNBC

Глава Банку Франції Еммануель Мулен заявив, що Франція може скоротити бюджетний дефіцит до 3% ВВП у 2029 році, попри політичну нестабільність. Як повідомляє CNBC, торік дефіцит країни становив 5,1% ВВП, а Європейський Союз рекомендував Парижу наблизити цей показник до 3%.

Бюджет і вартість боргу

Під час зустрічей МВФ у Бангкоку Мулен сказав, що зростання вартості французьких запозичень останніми місяцями пов’язане передусім із політичною невизначеністю, а не зі зміною фіскальної позиції держави. За його словами, для заспокоєння ринків важливо ухвалити бюджет, який передбачатиме дефіцит на рівні 5%.

Очільник центрального банку зазначив, що Франція вже скорочувала дефіцит у минулому, однак тепер це складніше через витрати на обслуговування державного боргу. Вони, за його оцінкою, зросли приблизно на 10 млрд євро на рік. Мулен не погодився з характеристикою таких заходів як політики жорсткої економії, назвавши їх упорядкуванням державних фінансів.

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Тиск на ринок облігацій

Прибутковість французьких державних облігацій OAT цього року зросла до багаторічних максимумів через занепокоєння інвесторів фіскальними перспективами Франції. Мулен водночас заявив, що впевнений у фінансовій стабільності Франції та Європи, пославшись на достатню капіталізацію і ліквідність банківського, страхового та фінансового секторів.

Він додав, що Франція не має проблем із пошуком покупців для своїх облігацій, хоча платить дещо вищу дохідність через політичну невизначеність і потребу поліпшити стан державних фінансів. За його словами, інвестори враховують масштаб і диверсифікованість французької економіки, низькі ціни на енергію та значні заощадження домогосподарств.

Скорочення витрат

Уряд прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню подав проєкт бюджету на 2027 рік, який може зіткнутися з перешкодами у політично роздроблених Національних зборах. Лекорню планує скоротити витрати на 54 млрд євро. Серед можливих заходів — заморожування зарплат і пенсій у державному секторі, зміни до окремих податкових пільг для працевлаштування та обмеження бюджетів місцевої влади.

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