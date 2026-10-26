Глава SoftBank Сон обрав майданчики для $50 млрд у Малайзії — Taipei Times

Глава SoftBank Масайоші Сон обрав у Малайзії локації для технологічних інвестицій на суму 50 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр країни Анвар Ібрагім після відеоконференції з японським інвестором, повідомляє Taipei Times.

За словами Ібрагіма, Сон визначив майданчики в штаті Саравак, зокрема в місті Кучинг, а також у півострівній частині Малайзії. Проєкти стосуватимуться штучного інтелекту, нових технологій і дата-центрів.

Інвестиції в інфраструктуру ШІ

Прем’єр-міністр назвав заплановані вкладення одними з найбільших у регіоні. За оцінкою Bloomberg, ці інвестиції можуть розширити присутність Сона в Південно-Східній Азії, яка стає важливим центром розвитку інфраструктури штучного інтелекту, зокрема дата-центрів.

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SoftBank уже працює над орієнтованим на дата-центри проєктом в американському штаті Огайо вартістю 500 млрд доларів. Компанія також має проєкт у Франції, вартість якого може сягнути 75 млрд євро, або 84 млрд доларів. У Японії телекомунікаційний підрозділ групи будує дата-центри на Хоккайдо та в місті Сакаї в префектурі Осака.

Ринок дата-центрів у Малайзії

Малайзія залучає інвестиції в дата-центри від Amazon, Microsoft і Google. За даними Малайзійського агентства розвитку інвестицій, із 2021 року до першої половини 2026 року обсяг інвестицій, пов’язаних із дата-центрами, становив 385,7 млрд рингітів, або 94 млрд доларів.

Уряд країни прагне, щоб оператори дата-центрів залучали місцевих постачальників, а інфраструктура сприяла впровадженню ШІ, розвитку місцевих інновацій і створенню робочих місць, що потребують вищої кваліфікації. Малайзія поставила за мету стати державою штучного інтелекту до 2030 року.

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