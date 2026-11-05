Goldman і Apollo шукають покупців часток у $40-мільярдній угоді SpaceX — Channel NewsAsia

Channel NewsAsia з посиланням на Reuters повідомило, що, за даними Bloomberg, Goldman Sachs і Apollo Global Management ведуть переговори з інвесторами про продаж часток у фінансуванні ШІ-чипів для SpaceX обсягом близько 40 млрд доларів.

Частки до 500 млн доларів

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників, компанії вже звернулися до потенційних покупців щодо багатотраншевого фінансування. Деяким інвесторам запропонували придбати частки вартістю до 500 млн доларів ще до початку формального процесу синдикації.

За даними Bloomberg, угоду структурували так, щоб борг не відображався на балансі SpaceX. Видання називає її найбільшою зафіксованою угодою такого типу для фінансування графічних процесорів.

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Лізинг обладнання для SpaceX

Reuters не зміг незалежно підтвердити інформацію Bloomberg. Goldman Sachs відмовився від коментарів, а Apollo Global Management і SpaceX не надали відповіді на запити агентства.

У жовтні SpaceX заявила, що афілійована з Apollo Global Management структура придбає ШІ-чипи та серверне обладнання й передасть їх компанії в лізинг. Йдеться приблизно про 40 млрд доларів основних платежів. Термін лізингу становитиме трохи більше п’яти років від моменту постачання обладнання, яке очікують у першій половині 2027 року. Угода має профінансувати зростання обчислювальних потреб SpaceX у міру розвитку її бізнесу у сфері штучного інтелекту.

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