Goldman Sachs може виплатити топменеджерам до $500 млн бонусів — The Guardian

У США 20 топменеджерів Goldman Sachs можуть розподілити між собою до $500 млн бонусів, що стане однією з найбільших таких виплат в історії банку. Генеральний директор Девід Соломон може отримати близько $100 млн у формі акцій Goldman Sachs, повідомляє The Guardian.

Очікувана винагорода Соломона більш ніж удвічі перевищує його рекордний річний компенсаційний пакет на $47 млн, отриманий торік. Остаточний розмір виплат мають підтвердити пізніше цього місяця.

Винагорода залежить від акцій банку

Бонусний фонд є результатом довгострокового інвестиційного плану, який Goldman Sachs розробив у 2021 році. Його обсяг залежить від зростання вартості акцій банку протягом останніх п’яти років, а також від динаміки паперів Goldman Sachs порівняно з такими конкурентами, як JP Morgan і Bank of America.

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За цей період акції Goldman Sachs подорожчали приблизно на 146%, а від початку роботи Соломона на посаді гендиректора їхня вартість зросла приблизно на 300%.

Учасники програми

На виплату також можуть претендувати президент банку Джон Волдрон, якого широко вважають імовірним наступником Соломона, а також співкерівники підрозділу глобального банкінгу та ринків Ашок Варадан і Ден Діз. У Goldman Sachs заявили, що рада директорів створила ці винагороди для прив’язки компенсацій до суворих показників результативності, забезпечення наступності керівництва та утримання ключових працівників на конкурентному ринку.

Новина про можливі виплати з’явилася напередодні публікації квартальної звітності Goldman Sachs за третій квартал, запланованої на 13 жовтня. Раніше Bloomberg першим повідомив про цей бонусний фонд.

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