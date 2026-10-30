Goldman Sachs зафіксував довший пошук роботи після втрати ШІ-вразливих посад — Fortune

У США працівники, які починаючи з 2025 року втратили посади з високим рівнем впливу штучного інтелекту, шукали нову роботу приблизно на місяць довше за інших звільнених. Імовірність залишитися без роботи через рік після звільнення для них була приблизно на 10 відсоткових пунктів вищою, повідомляє Fortune з посиланням на дослідження Goldman Sachs.

Економіст Goldman Sachs П’єрфранческо Меї зазначив, що масштаб цих наслідків можна порівняти з попередніми хвилями технологічних змін. Банк досліджував дані про працівників, які втратили роботу через технологічні зміни, починаючи з 1979 року. Попередній аналіз показував, що їхні реальні доходи зростали повільніше, а ризик повторного безробіття залишався вищим тривалий час.

Відставання працівників від 35 років

За оцінкою Goldman Sachs, працівникам віком від 35 років, яких банк відніс до групи ймовірно витіснених ШІ, потрібно було приблизно на п’ять тижнів більше часу для повернення до повної зайнятості. Для людей до 35 років цей розрив становив близько трьох тижнів.

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Дані Бюро трудової статистики США також фіксують вікову різницю серед усіх звільнених працівників. Серед тих, хто працював на попередньому місці щонайменше три роки, до січня 2026 року знову працювали 72,9% людей віком від 25 до 54 років. Для групи 55–64 роки показник становив 57,3%, а для працівників віком від 65 років — 38,6%.

Як визначали ймовірний вплив ШІ

Goldman Sachs проаналізував понад 15 тисяч працівників, які втратили роботу між 2016 і 2025 роками, використавши дані додаткового опитування Current Population Survey. Опитування не містить прямого запитання про те, чи стало застосування ШІ причиною звільнення. Тому банк сформував показник, що враховував рівень впливу ШІ на професію, рівень упровадження ШІ в галузі та факт ліквідації посади.

До категорії ймовірно витіснених ШІ віднесли верхні 30% працівників за цим показником. Для звільнень до 2023 року Goldman Sachs не виявив істотної різниці між цією групою та іншими звільненими. Водночас дослідники Стенфордської лабораторії цифрової економіки заявляли, що не бачать масового витіснення працівників ШІ в масштабах усієї економіки, хоча пов’язали розрив у зайнятості молодих людей віком 22–25 років у найбільш ШІ-вразливих професіях насамперед зі скороченням наймання.

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