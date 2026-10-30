Голова JSW Богуслав Олекси подав у відставку — RMF24

У Польщі голова правління Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) Богуслав Олекси подав у відставку. Причин свого рішення він не вказав, повідомляє RMF24.

Очолював компанію з жовтня 2025 року

Олекси почав виконувати обов’язки голови правління JSW у жовтні 2025 року. За місяць до цього його делегували з наглядової ради компанії на посаду виконувача обов’язків віцепрезидента з економічних питань.

За даними видання, він керував реструктуризацією та впровадженням програми оздоровлення компанії. Її метою було відновлення прибутковості й конкурентоспроможності JSW для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Раніше Олекси працював віцепрезидентом з економічно-фінансових питань у Tauron Polska Energia та віцепрезидентом з фінансів у Węglokoks. Також він входив до складу кількох наглядових рад.

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Хто залишився у правлінні

Після відставки Олекси у правлінні JSW залишаються віцепрезидент з економічних питань Бартош Стись, віцепрезидентка з торгівлі Йоланта Грушка, віцепрезидент з розвитку Томаш Гавлік, віцепрезидент з технічних і операційних питань Адам Розмус, а також віцепрезидент з питань праці та соціальної політики Артур Войткув.

JSW є найбільшим виробником коксівного вугілля в Європейському Союзі та одним із виробників коксу для виплавки сталі. Компанія видобуває вугілля на шахтах Бориня-Зофювка, Будрик, Кнурув-Щигловіце та Пнювек і котирується на Варшавській фондовій біржі.

У 2025 році група JSW зафіксувала консолідований чистий збиток у 6,25 млрд злотих та збиток EBITDA на рівні 4,99 млрд злотих. Її шахти видобули понад 13 млн тонн вугілля, а виробництво коксу становило 3,2 млн тонн. Наприкінці 2025 року у JSW працювали 20 488 людей.

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