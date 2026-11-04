Google планує інвестувати $15 млрд у Малайзію у 2027–2028 роках — Channel NewsAsia

Google планує інвестувати 15 млрд доларів у Малайзію протягом 2027–2028 років. Кошти спрямують на кампуси дата-центрів, чисту енергетику, посилення водної безпеки та програми підвищення кваліфікації працівників, повідомляє Channel NewsAsia.

Нові кампуси дата-центрів

Компанія має намір збудувати нові кампуси у штатах Селангор і Негері-Сембілан. Вони доповнять перший кампус Google у бізнес-парку Ельміна в Селангорі, який уже працює.

Президентка та головна інвестиційна директорка Alphabet і Google Рут Порат заявила, що інвестиція відповідає пріоритетам розвитку Малайзії. За її словами, проєкт має забезпечити обчислювальні потужності для інновацій у країні, а також передбачає розвиток місцевих енергетичних і водних ресурсів у міру розширення роботи компанії.

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Робочі місця та енергетика

За прогнозом Google, будівництво кампусів щороку в середньому додаватиме 1,1 млрд доларів до ВВП Малайзії та підтримуватиме понад 37 тисяч місцевих робочих місць. Після введення об’єктів в експлуатацію вони, за оцінкою компанії, підтримуватимуть понад 9 тисяч місцевих робочих місць щороку, із середньою оплатою праці на 45% вищою за національну медіану.

Також Google планує додати до національної електромережі Малайзії понад 1 ГВт потужностей чистої енергетики. Компанія заявила, що оплачуватиме всю електроенергію, яку використовуватимуть її кампуси дата-центрів, а також прямі витрати на інфраструктуру для підключення до мережі.

За даними Google, енергоефективність малайзійських кампусів відповідатиме показнику PUE від 1,12 до 1,14. Окремо компанія анонсувала чотири програми для підвищення кваліфікації 800 тисяч жителів Малайзії упродовж наступних п’яти років.

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